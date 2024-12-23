По словам блогера Стаса Васильева, киевский режим – это террористический режим, который сегодня атакует нас, однако неизвестно, что будет через десять лет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он не исключил, что следующие украинские дроны прилетят в башни-близнецы в Штатах, а они начнут бегать и кричать, как все плохо.

По мнению эксперта, люди не виноваты, однако политическое руководство Штатов виновато в том, что данный теракт произошел, поскольку они и создали этих радикалов.

Ранее Путин предупредил Киев об ответе за атаку на Казань.