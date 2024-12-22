Президент РФ Владимир Путин предупредил Киев об ответе за атаку на Казань, передает РИА Новости.

На открытии объектов транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 декабря, глава государства отметил, что враг пожалеет о своем поступке.

«Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал Путин.

Также российский лидер, обращаясь к главе Татарстана Рустаму Минниханову подчеркнул, что все разрушения в результате атаки ВСУ в Казани будут ликвидированы, а инфраструктура — восстановлена.

В субботу, 21 декабря, Казань подверглась масштабной атаке украинские БПЛА со стороны Украины. Сообщалось, что беспилотники влетели в многоквартирные дома, из-за чего возник пожар. Повреждения получили несколько квартир.

Как позже сообщило Министерство обороны РФ, ВСУ атаковали столицу Татарстана «тремя волнами». Всего, по данным ведомства, было ликвидировано восемь дронов.

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ атаку ВСУ беспилотниками по Казани назвали «местью за успешный саммит БРИКС». По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эта атака была направлена на запугивание жителей одного из самых развитых городов России.