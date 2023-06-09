«Боевой дух не сломлен»: выяснилось, как помогают солдатам и жителям Белгородской области

В Шебекино продолжаются частые обстрелы со стороны ВСУ. Информацией об этом в своих соцсетях регулярно делится губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На помощь местным жителям приходят не только представители муниципальных и областных властей, но и волонтеры. Как рассказала организатор паломнической службы и волонтер Алена Курендаш, неравнодушные жители приграничных регионов стараются поддержать шебекинцев.

«Я и моя семья по возможности оказываем помощь. Полезные грузы возим на передовую, в основном в Луганскую область. Ну, естественно, не могу остаться в стороне от беды своих земляков. Стали помогать с отправкой продуктов в Шебекино», – рассказала женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако Алена пожаловалась, что в полной мере оказывать помощь пострадавшим от атак ВСУ и вынужденным переселенцам не способна ни физически, ни материально. Лишь по мере возможности она передает продукты тем семьям, которые отказались покидать свои дома. Помогает она и добровольцам, которые готовят горячую пищу для солдат на границе. Иногда к таким гуманитарным миссиям привлекают и совсем маленьких жителей Белгородской области.

В целом, ситуация, по ее словам, непростая. Впрочем, сами участники СВО не теряют оптимизма.

«Солдатам сейчас тоже нелегко. У меня подопечные из Центрального Черноземья, из Шебекино, Белгорода, Курской области. Конечно, они переживают за свои дома и семьи, но благодаря нашей поддержке, поддержке людей со всей страны, их боевой дух не сломлен. Наоборот, все больше наших парней получили боевые награды. Так что спасибо за неравнодушие. Это важно, что про нас помнят и переживают», — поделилась жительница Белгородской области.

Напомним, ранее Гладков сообщил, что от обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ пострадали три человека.