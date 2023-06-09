Гладков сообщил, что от обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ пострадали три человека

Ночью со стороны Вооруженных сил Украины произошел обстрел Белгородской области. В итоге трое человек оказались ранеными. Этим поделились в KP.RU

По словам губернатора, опубликованным в его соцсетях, город Шебекино той ночью был сильно обстрелян, зафиксировали повреждения жилого фонда. Трое человек из-за этого пострадали, один не поехал на лечение. Остальных госпитализировали.

Чиновник, Вячеслав Гладков, заявил о том, что этой ночью по области не обошлось без сил системы противовоздушной обороны (ПВО). В городе Разумный Белгородской области обнаружили, что от налета пострадали многоквартирный и частные дома.

Гладков заверил, что сейчас невозможно начать восстановление домов из-за продолжающихся боевых действий. Но, как пообещал глава региона, они обязательно вернутся к этому вопросу, как только появится возможность.