Более двух килограммов наркотиков изъяли у водителя и пассажира иномарки в Подмосковье

Полицейские в Орехово-Зуевском городском округе изъяли у водителя и пассажира иномарки свыше двух килограммов наркотических средств. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники Госавтоинспекции и оперативники остановили автомобиль в деревне Сальково. Транспортное средство было осмотрено. Под обшивкой задней двери полицейские обнаружили три свертка с порошкообразным веществом. Найденное было изъято и передано на экспертизу.

«Согласно заключению эксперта <…>, изъятый порошок общей массой более двух килограммов, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон», — отметила Петрова.

Водителя и пассажира иномарки, которые являются уроженцами Нижнего Новгорода, задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

По словам задержанных, наркотические средства они забрали из тайника-закладки в Подмосковье, чтобы расфасовать и сбыть их в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя Подольска задержали за кражу ювелирных изделий на сумму четыреста тысяч рублей.