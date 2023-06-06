Жителя Подольска задержали за кражу драгоценностей на 400 тысяч рублей

Житель Подольска в возрасте 38 лет был задержан за кражу ювелирных изделий из частного дома. Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

О краже сообщила местная жительница в возрасте 54 лет. Женщина рассказала, что ночью в ее дом проник неизвестный и похитил украшения – золотые серьги, обручальные кольца, браслет.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина успел сдать похищенное в скупку, а вырученные деньги потратил.

На похитителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.