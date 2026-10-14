Бункер или дроны? Эксперт раскрыл, как спасать дата-центры

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik заявил о необходимости сформировать четкий регламент для дата-центров, который позволит ускорить их восстановление в случае атаки.

По его словам, удары противника по таким объектам неприятны, но самое важное — не впадать в панику и разработать методы противодействия.

Клименко считает бессмысленным углублять дата-центры на километры под землю, поскольку это лишь увеличит стоимость строительства. Вместо этого, по его мнению, следует инвестировать в разработку средств борьбы с дронами, а не тратить деньги на совершенно ненужные решения. Эксперт отметил, что большинство дата-центров по сути представляют собой металлические коробки, внутри которых тоже металл, поэтому даже попадание гранаты не приведет к катастрофическим последствиям.

Главный вывод, который, по словам Клименко, необходимо сделать, касается организации системы восстановления. Она должна иметь четкий регламент, предполагающий, в частности, ежедневное копирование всех данных и их вывоз на резервные площадки. Именно такая дисциплина, а не дорогостоящее подземное строительство, способна обеспечить устойчивость цифровой инфраструктуры к атакам.

Ранее стало известно, почему атаки на дата-центры «Яндекса» оставили умные устройства без связи.