Умный дом и сбои: стало известно, почему атаки на дата-центры «Яндекса» оставили умные устройства без связи

Сбои в работе сервисов Рунета, вызванные атаками беспилотников на три дата-центра «Яндекса» в период с 8 по 11 октября, обнажили уязвимость современных систем умного дома. Пользователи столкнулись с неполадками в работе умных устройств, и это не случайность: большинство таких систем построено по облачной архитектуре, где для выполнения даже простой команды требуется интернет.

Эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский объяснил Hi-Tech Mail, что лампочка и выключатель могут быть полностью исправны, но голосовая команда для их использования все равно проходит через дата-центр. Если ЦОД вышел из строя, то, по словам эксперта, «выполнить сценарий некому».

Причина такого устройства кроется в экономике. Производители сознательно выбрали облачную модель: устройство без собственного вычислителя обходится дешевле, а облако дает подписку, телеметрию и привязку клиента к экосистеме. Пока все работало, этот выбор казался разумным. Теперь же видна его цена. Эксперт отмечает, что существуют системы умного дома, использующие облачные сервисы только для удаленного доступа и обновлений, а базовая логика работает локально. Но массовый сегмент пошел другим путем, и именно поэтому любой сбой в сети или атака на инфраструктуру мгновенно превращают «умный» дом в бесполезный набор гаджетов.

Последствия могут быть разными. Для чайника или лампочки это лишь неудобство. Но отопление загородного дома зимой, замки и камеры — уже совсем другой разговор. Если они завязаны на голосовые сценарии и облако, при сбое можно остаться без тепла, без защиты периметра и без возможности попасть внутрь. Ильинский советует пользователям прямо сейчас проверить, что критически важные системы управляются без интернета — хотя бы кнопкой или с телефона по локальной сети. Все, что нельзя оставить без присмотра, не стоит вешать на голосовые команды. Остальное, по его мнению, подождет.

Эксперт резюмировал, что локальный режим работы устройств умного дома должен стать обязательным свойством, а не премиальной функцией. Базовые сценарии безопасности и жизнеобеспечения обязаны отрабатывать внутри дома, без связи с внешним миром. Это вопрос требований к продукту и сертификации, и ставить его нужно сейчас, пока парк таких устройств в стране еще не стал слишком большим. Иначе зависимость от облака превратится в системный риск, и каждый новый сбой будет напоминать, что удобство не должно достигаться ценой безопасности.

Ранее в АТОР заявили, что сбой «Яндекса» вызвал задержки с ваучерами у турагентств.