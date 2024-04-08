Черный мотоцикл разыскивают в Подмосковье после нападения на полицейских — СМИ
SHOT: черный мотоцикл разыскивают в Подмосковье после нападения на полицейских
Фото: [t.me/gsuskmosobl]
Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье мог передвигаться на черном мотоцикле марки «Хонда», пишет SHOT, ссылаясь на источник.
Журналисты со ссылкой на МВД утверждают, что ранее появившаяся информация о задержании в Тверской области вероятного подозреваемого не соответствует действительности.
Накануне вечером сотрудники подмосковной полиции в ходе операции по поимке наркосбытчика попали под обстрел. Один из правоохранителей погиб на месте, второй сейчас находится в больнице.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.