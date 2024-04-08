В Тверской области задержали вероятного подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье, пишет Baza . Мужчину вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке.

По информации издания, во время допроса подозреваемый заявил, что не причастен к преступлению. Когда в Московской области происходила стрельба, мужчина, с его слов, находился дома у своей девушки.

Он также рассказал, что в последний раз садился за мотоцикл около недели назад.

Накануне вечером по сотрудникам подмосковной полиции открыли стрельбу. Это произошло при задержании наркосбытчиков. Старший прапорщик Сергей Ефименко погиб на месте, его напарник сейчас находится в реанимации.

МВД России просит водителей, которые с 14:39 до 15:30 в воскресенье находились на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово, предоставить записи с видеорегистраторов.