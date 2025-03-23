Четыре пожарных поезда привлекли к тушению пожара на нефтебазе на Кубани
Фото: [flickr.com]
В тушении пожара нефтебазы на Кубани задействовано четыре пожарных поезда, сообщает телеграм-канал оперативного штаба в Краснодарском крае.
Главная задача поездов – подвозить воду из близлежащего пожарного водоема к нефтебазе.
В настоящее время пожарные тушат горящий резервуар. Площадь возгорания составила 1250 кв. метров. Параллельно проводится работа по охлаждению других резервуаров.
Борьбу с огнем ведут 473 человека с использованием 189 единиц техники.
Из-за пожара в двух районах Краснодарского края была превышена концентрация бензола в воздухе.
Ранее сообщалось о том, что ПВО Минобороны отработала налет беспилотников над Рязанью.