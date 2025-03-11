ПВО Минобороны отработала налет беспилотников над Рязанью

Силы противовоздушной обороны отработали налет украинских беспилотников над территорией Рязани. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

К счастью, никто не пострадал.

Вражеские дроны практические ежедневно атакуют российские регионы. Так, в ночь на 10 марта Вооруженные силы Украины атаковали Новокуйбышевский НПЗ под Самарой. Один из вражеских дронов был уничтожен на подлете к стратегически важному предприятию.

«ПВО Минобороны отработала налет беспилотников над территорией Рязани. Предварительно, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не повреждены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что российские беспилотники уничтожили крупную группу украинских военнослужащих, которые пытались укрыться в одном из зданий Суджи.