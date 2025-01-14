Четырех человек задержали в Москве за работу теневой платежной системы Rapidpay

Правоохранители Москвы сумели пресечь работу теневой платежной системы Rapidpay, которая совершает нелегальные переводы финансов. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России, ее слова привело РИА Новости.

Система Rapidpay создана для обслуживания мошеннических кол-центров, различных букмекерских контор, пунктов обмены криптовалюты и так далее. Полицейским в Москве удалось задержать четырех человек, которые обеспечивали работу данной теневой платежной системы.

«Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России», — указала Волк.

По имеющимся данным, в работе системы было задействовано порядка 70 самостоятельных групп. Они использовали более 8,5 тыс. реквизитов банковских карт. Уже возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей, и четверым задержанным предъявили обвинения по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в поджоге многоэтажки на проспекте Вернадского. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов, а также тушить возгорание в квартире на первом этаже. С причастным к возникновению возгорания сейчас работают все правоохранители и выясняют все обстоятельства ЧП.