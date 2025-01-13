В Москве задержали предполагаемого поджигателя девятиэтажки

В столице задержали мужчину, подозреваемого в причастности к пожару в девятиэтажном здании. Полиция выясняет его мотивы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Пожар произошел на проспекте Вернадского. Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, тушили личные вещи и мебель в квартире на первом этаже многоэтажки. При этом с верхних этажей спасли целую семью с ребенком.

В правоохранительных органах отметили, что подозреваемый задержан, его мотив и причастность в ЧП пока выясняется.

Сам пожар распространился на площади 40 квадратных метров. Его потушили благодаря профессионализму 29 сотрудников МЧС и восьми единиц техники.

Ранее сообщалось, что накануне горел бытовочный городок на юго-западе Москвы.