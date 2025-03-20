Число пострадавших при атаке украинских дронов на Энгельс выросло до двух

По итогам атаки украинских дронов на Энгельс ранения получили двое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

До этого говорилось, что в Энгельсе пострадал один человек по итогам атаки неприятельских БПЛА. Позже стало известно еще об одном пострадавшем.

«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — указал губернатор.

Бусаргин добавил, что сейчас идет устранение последствий воздушного налета. В Энгельсской городской клинической больнице №1 выбиты окна в результате взрывов. Всех ее пациентов и сотрудников временно перевели в уцелевшие помещения. Вновь прибывающих больных перераспределяют по другим медицинским учреждениям. Глава региона пообещал, что восстановление всех повреждений проведут в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта над российской территорией было сбито 132 вражеских БПЛА. На долю Саратовской области досталось больше всего: над ней перехватили 54 беспилотника противника.