За ночь над регионами РФ сбили 132 украинских беспилотника

На протяжении ночи на 20 марта средствами ПВО над российской территорией было сбито 132 БПЛА противника. Дроны перехватывали в семи регионах РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на 20 марта украинская армия пыталась наносить террористические удары по объектам на территории России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в военном ведомстве.

Над Саратовской областью было нейтрализовано 54 беспилотника противника. Еще 40 сбили над территорией Воронежской области. В Белгородской области перехватили 22 дрона неприятеля. Девять беспилотников удалось сбить над Ростовской областью. По три БПЛА сбили над Крымом и Курской областью. В Липецкую область удалось прорваться одному дрону, его также успешно перехватили.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 20 марта в Энгельсе Саратовской области из-за падения вражеского БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Это произошло после объявления воздушной тревоги.