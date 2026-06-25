ЧП в Егорьевске: как быстро пожарные справились с огнем на 72 квадратах

В Егорьевске вечером 24 июня случился пожар в продуктовом магазине «Темп» (1‑й микрорайон, д. 75). Согласно данным профильных служб, сигнал о возгорании поступил в 21:30.

К месту ЧП выдвинулись сотрудники пожарно‑спасательной части 36 и полиции Егорьевска. На ликвидацию пожара 1‑го ранга направили пять автоцистерн.



Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил около 72 кв. м площади помещения. В 21:40 возгорание удалось локализовать, а к 22:45 — погасить открытое пламя. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание в холодильной камере. Окончательные выводы предстоит сделать следствию.