Чучело пятнистого оленя пытался ввезти в Россию пассажир Домодедово, изъятое передали в музей
Фото: [пресс-служба Домодедовской таможни]
Домодедовские таможенники передали в Дарвиновский музей чучело пятнистого оленя, которое пассажир аэропорта пытался ввезти в Россию из Дубая.
Как сообщила пресс-служба Домодедовской таможни, гражданин поместил чучело на склад временного хранения, при этом не представил его к таможенному оформлению.
Мужчину привлекли к административной ответственности. Суд решил, что товар должен быть обращен в собственность государства.
Чучело пятнистого оленя изготовили на острове Маврикий в 2010–2012 годах. По данным эксперта Дарвиновского музея, животному было около пяти-шести лет.
Фото: [пресс-служба Домодедовской таможни]
Ранее сообщалось, что сотрудники Внуковской таможни обнаружили в аудиоколонке из США наркотические средства.