Чучело пятнистого оленя пытался ввезти в Россию пассажир Домодедово, изъятое передали в музей

Домодедовские таможенники передали в Дарвиновский музей чучело пятнистого оленя, которое пассажир аэропорта пытался ввезти в Россию из Дубая.

Как сообщила пресс-служба Домодедовской таможни, гражданин поместил чучело на склад временного хранения, при этом не представил его к таможенному оформлению.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Суд решил, что товар должен быть обращен в собственность государства.

Чучело пятнистого оленя изготовили на острове Маврикий в 2010–2012 годах. По данным эксперта Дарвиновского музея, животному было около пяти-шести лет.

Фото: [ пресс-служба Домодедовской таможни ]

Ранее сообщалось, что сотрудники Внуковской таможни обнаружили в аудиоколонке из США наркотические средства.