РИА: США обещали Ельцину консультироваться с РФ по вопросу расширения НАТО

В 1994 году американский вице-президент Альберт Гор дал обещание президенту РФ Борису Ельцину консультироваться с российской стороной по вопросу потенциальных расширений НАТО. Соответствующее сообщение опубликовало РИА Новости со ссылкой на рассекреченный документ.

Сообщается, что документ хранился в архиве нацбезопасности Соединенных Штатов. Из текста следует, что Гор наносил визит Ельцину в больнице в конце 1994 года. Тогда глава российского государства попросил от вице-президента США заверения в том, что альянс не станет расширяться в следующем году, когда в РФ были запланированы выборы в парламент. Согласно тексту документа, Гор согласился.

Уточняется, что Гор заверил Ельцина в том, что блок будет расти, но данный процесс будет проходить постепенно и открыто, после предварительного диалога с Россией. По словам Гора, процесс также должен был проходить параллельно с укреплением партнерства американской и российской сторон, а также России со всем НАТО.

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