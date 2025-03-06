Дагестанского боксера Исмаилова задержали в Москве по подозрению в употреблении наркотиков

Рустам Исмаилов, боксер из Дагестана, был задержан сотрудниками полиции в Москве. Его заподозрили в употреблении и хранении наркотических средств. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Спортсмен посетил в российской столице некое заведение, которое числится как бьюти-салон. Оно называется «Азия» и находится на Пресненской набережной. В процессе его посещения мужчина принялся крутить в пальцах небольшой прозрачный пакетик с содержимым в виде белого порошка.

«Сотрудники увидели у него пакетик с белым порошком и вызвали полицию», — указал микроблог.

Прибывшие правоохранители отправили пакетик с порошком на экспертизу, самого Исмаилова доставили к себе для допроса.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе осудили двух жителей Красноярска, которые привлекли несовершеннолетнего к распространению наркотиков. Один из злоумышленников получил три года колонии, другого приговорили к восьми годам лишения свободы.