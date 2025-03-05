В ЯНАО осудили двух мужчин, заставивших подростка продавать накротики

В Новом Уренгое (ЯНАО) осудили двух жителей Красноярска, которые привлекли к незаконной деятельности подростка. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную прокуратуру.

В газовой столице ЯНАО осудили двух мужчин из Красноярска. Установили, что в 2024 году они распространяли наркотические вещества на Ямале. Для незаконной работы они привлекли подростка, пообещав заплатить ему. Следователи выяснили, что было не менее двух эпизодов, где фигурировали по 200 граммов наркотиков. Товар изъяли после задержания преступников.

Суд в ЯНАО приговорил сибиряков к трем и восьми годам колонии за попытки сбыть наркотики в Новом Уренгое с помощью подростка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейского поймали с большим грузом наркотических веществ.