Дебошир с пистолетом устроил беспредел на улице

В Белгороде в отношении 46-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим инцидентом. Об этом также сообщил телеграм-канал «Новости Белгорода и Области».

Согласно данным предварительного следствия, 14 сентября мужчина вел себя неподобающим образом в общественном месте, нарушая тишину и покой граждан. Проходивший мимо мужчина, в сопровождении несовершеннолетнего, попросил нарушителя вести себя тише и уважать окружающих.

В ответ на это злоумышленник достал пневматическое оружие и, угрожая применить его, произвел несколько выстрелов в направлении сделавшего замечание прохожего. Теперь жителю Белгорода грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет за совершение хулиганских действий.

