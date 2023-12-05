Дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели рабочего в Павловском Посаде

В Павловском Посаде возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труды, повлекших смерть рабочего. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел в августе этого года у железнодорожной платформы «Казанское». Мужчина устанавливал временные опоры для фонарей освещения в зоне ЛЭП. Из-за неснятого напряжения с токоведущих частей рабочий получил смертельное поражение током.

В ноябре было получено заключение государственного инспектора труда. Согласно документу, к трагедии привели нарушения трудового законодательства.

Следователи уже допросили свидетелей, провели осмотры и изъяли журналы инструктажа, а также должностные инструкции.

Ранее сообщалось, что 24-летнего рабочего засосало в дробильную установку на предприятии в Мытищах.