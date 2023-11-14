Рабочего засосало в дробильную установку на предприятии в Мытищах

На складе в Подмосковье погиб 24-летний рабочий. Мужчину засосало в дробильный аппарат, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, трагедия произошла накануне вечером на предприятии в Мытищах. Уроженец Узбекистана, который осуществлял дробление макулатуры, нарушил правила техники безопасности. Он слишком близко подошел к дробилке. Мужчина скончался на месте.

Других подробностей происшествия не приводится. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на стройке в Московской области рабочий погиб из-за падения металлического профиля.