Дело об избиении ребенка у школы в Подмосковье поставили на контроль в центральном аппарате СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении мальчика на территории одной из школ в Московской области, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в подмосковном поселке Ильинское-Усово возле образовательного учреждения на ребенка напали двое мужчин. Региональное управление СК по факту произошедшего возбудило дело по статье «Хулиганство».

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Подмосковья мать ученицы подралась с учительницей математики.