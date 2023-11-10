«Недопустимо ни в каких случаях»: в подмосковной школе мать ученицы подралась с педагогом

В Деденевской общеобразовательной школе в Дмитровском горокруге Московской области подрались учительница математики и мать одной из учащихся. Как сообщает SHOT, дочь участницы потасовки жаловалась на несправедливые придирки и агрессивное поведение педагога.

Родительница пришла в школу, чтобы поговорить с учителем. Педагог попросила всех детей покинуть класс, чтобы побеседовать с матерью ученицы наедине. Однако разговора не получилось. Когда словесные аргументы иссякли, дамы сошлись в рукопашной на глазах у напуганных школьников.

По данным СМИ, в результате драки пострадали обе женщины. Прокуратура начала проверку. Математичка написала заявление в полицию.

«В событиях, произошедших в Деденевской школе Дмитровского городского округа, разбираются правоохранительные органы. Школа работает в штатном режиме. Ситуация взята на контроль», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Произошедшее также прокомментировала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«События в Деденевской школе Дмитровского городского округа неприемлемы. Срывать учебный процесс, использовать оскорбления и рукоприкладство — недопустимо ни в каких случаях. Правоохранительные органы дадут объективную, достоверную оценку произошедшему. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщила Фаевская интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Мы решили выяснить у юриста Аллы Гергиевой, могут ли учительницу лишить права преподавать в школе, если ее вина будет доказана.

«Согласно Трудовому кодексу, педагог может быть лишен этого права за нарушение этических норм, правил и регламента школы, а также за эмоциональную неустойчивость. В данном случае поведение учителя можно назвать крайне непедагогичным. Ее могут привлечь к дисциплинарной ответственности или даже уволить», — подчеркнула Гергиева.

Кроме того, добавила эксперт, заинтересованные лица могут обратиться в правоохранительные органы, после чего преподавателя, вероятно, привлекут к уголовной ответственности.

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