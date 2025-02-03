Депутат Милонов пояснил необходимость закрытия «Битвы экстрасенсов»

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, он сделает все возможное, чтобы навсегда закрыть программу «Битва экстрасенсов», а ее участников объявить экстремистами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что указанный телепроект является абсолютно вредоносным, поскольку в нем пропагандируются антинаучные практики, опасные для ментального, физического и психического здоровья граждан.

По мнению парламентария, большая часть участников проекта являются обычными мошенниками, пытающимися посредством шоу набить себе цену. Таким образом, их необходимо уничтожать как отрасль, однако это нужно решать на уровне системы.

Он подчеркнул, что уже на протяжении многих лет предпринимает попытку закрыть телепроект. Тем не менее многих участников шоу может настигнуть та же участь, что и так называемую ведьму Алену Полынь, которой инкриминируются статьи за экстремизм и оскорбление чувств верующих.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса выдавала себя за ясновидящую из проекта «Битва экстрасенсов».