Столтенберг не увидел проблемы для НАТО в случае ударов по России западным оружием

Североатлантический альянс не станет частью конфликта на Украине, если члены объединения разрешат Киеву наносить по России удары западным оружием. Такое мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил во время интервью Foreign Policy.

«Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта», — сказал он.

Чиновник также заявил, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за того, что эти страны якобы оказывают Москве помощь в военной сфере. С его же слов, союзники внимательно наблюдают за тем, «что делает Россия в своем ядерном позиционировании» и не видят признаков действий, заслуживающих какого-либо ответа.

Ранее сообщалось о том, что ушедшие на политический покой бывшие американские чиновники с особым трепетом отнеслись к словам президента Владимира Путина, заявившего о том, что НАТО станет частью конфликта, если Украине разрешат бить западным оружием вглубь России. Явно не ожидавшие такого ответа политики позвонили в российское дипломатическое представительство в США и попросили пояснить слова главы государства.