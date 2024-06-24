Депутат Соболев определил возможных заказчиков теракта в Дагестане

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по обороне, за террористическим актом в Дагестане могут стоять западные спецслужбы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что Запад ведет против нашей страны гибридную войну, и террористические акты связаны с поражениями украинской армии в зоне спецоперации.

По мнению парламентария, любой террористический акт в Северокавказском регионе является делом рук западных спецслужб. Поэтому за последними событиями могут стоять Вашингтон, Лондон и прочие страны Старого Света. При этом также нельзя исключать, что теракт был организован рядом западных стран с целью раскачивания ситуации в нашей стране.