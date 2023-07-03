Два человека погибли при взрыве баллона на подмосковном предприятии — СМИ
«112»: два человека погибли при взрыве баллона на предприятии под Сергиевым Посадом
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
На предприятии в поселке Скоропусковский в Сергиево-Посадском городском округе произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
Отмечается, что инцидент произошел во время ремонтных работ. В результате ЧП погибло два человека.
Других подробностей пришествия не приводится. Официально данные о взрыве не подтверждены.
Ранее сообщалось, что супруги в подмосковном Жуковском обнаружили тело арендатора в квартире, которую сдавали.