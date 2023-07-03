На предприятии в поселке Скоропусковский в Сергиево-Посадском городском округе произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Отмечается, что инцидент произошел во время ремонтных работ. В результате ЧП погибло два человека.

Других подробностей пришествия не приводится. Официально данные о взрыве не подтверждены.

Ранее сообщалось, что супруги в подмосковном Жуковском обнаружили тело арендатора в квартире, которую сдавали.