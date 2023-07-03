РЕН ТВ: хозяева квартиры в Жуковском пришли за деньгами и нашли тело мертвого арендатора

Супруги в подмосковном Жуковском обнаружили тело мужчины, которому сдавали квартиру. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ .

По информации издания, арендодатели давно не получали оплату за жилье, поэтому решили заехать к квартиросъемщику и поговорить с ним по поводу задолженности.

Дверь хозяева открыли своим ключом. В коридоре они обнаружили тело арендатора, который лежал весь в крови и с пробитой головой.

Собственники квартиры вызвали полицию. В настоящее время правоохранительные органы ищут убийцу мужчины. Других подробностей происшествия пока не приводится.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Ногинска, который до смерти избил своего соседа.