РЕН ТВ: хозяева квартиры в Жуковском пришли за деньгами и нашли тело мертвого арендатора
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Супруги в подмосковном Жуковском обнаружили тело мужчины, которому сдавали квартиру. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.
По информации издания, арендодатели давно не получали оплату за жилье, поэтому решили заехать к квартиросъемщику и поговорить с ним по поводу задолженности.
Дверь хозяева открыли своим ключом. В коридоре они обнаружили тело арендатора, который лежал весь в крови и с пробитой головой.
Собственники квартиры вызвали полицию. В настоящее время правоохранительные органы ищут убийцу мужчины. Других подробностей происшествия пока не приводится.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Ногинска, который до смерти избил своего соседа.