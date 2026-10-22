Два человека пострадали при атаке беспилотников на Московский регион

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников на Московский регион. С 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону столицы и области направили 630 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В результате атаки беспилотников на Московский регион пострадали два человека в районе Вороново ТиНАО. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября в сторону столичного региона летели 630 беспилотников. Большую часть аппаратов силы противовоздушной обороны уничтожили на дальних рубежах.

Еще 163 БПЛА нейтрализовали непосредственно на подлете к Москве.

Информация о пострадавших и количестве сбитых беспилотников была опубликована на фоне продолжающейся атаки на столичный регион.

Ранее обломки беспилотника повредили поликлинику в Липецке.