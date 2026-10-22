Обломки беспилотника повредили поликлинику в Липецке

В Липецке в результате атаки беспилотника пострадал мужчина 2001 года рождения. Его доставили в больницу, где врачи оказывают необходимую помощь. Также повреждения получили несколько жилых домов и здание поликлиники на улице Меркулова, сообщил 22 октября губернатор региона Игорь Артамонов.

Помимо пострадавшего, есть повреждения зданий. В нескольких частных и многоквартирных домах пострадали фасады и оконное остекление. Обломки беспилотника также задели здание поликлиники, расположенной на улице Меркулова.

По информации главы региона, во время происшествия медицинское учреждение было закрыто. Поэтому внутри не было людей и обошлось без пострадавших.

Мужчине, получившему травмы, оказывают необходимую медицинскую помощь. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

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