Два человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине трассы в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщил ТАСС .

Уточняется, что ДТП произошло рано утром в понедельник на шестом километре автодороги А-108.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Известно также, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Они получили телесные повреждения небольшой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что недалеко от остановки на Ярославском шоссе в Московской области столкнулись автобус и грузовик.