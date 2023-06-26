Два человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине трассы в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщил ТАСС.
Уточняется, что ДТП произошло рано утром в понедельник на шестом километре автодороги А-108.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Известно также, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Они получили телесные повреждения небольшой степени тяжести.
Ранее сообщалось, что недалеко от остановки на Ярославском шоссе в Московской области столкнулись автобус и грузовик.