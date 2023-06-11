Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации телеканала, дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Воздвиженское Сергиево-Посадского района.

Уточняется, что в результате аварии автобус пробил ограждение и слетел на обочину. По предварительным данным, ДТП произошло недалеко от автобусной остановки.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на трассе в Подмосковье сгорел автобус, который следовал из Волгограда в Москву.