Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на шоссе в Подмосковье — РЕН ТВ
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Воздвиженское Сергиево-Посадского района.
Уточняется, что в результате аварии автобус пробил ограждение и слетел на обочину. По предварительным данным, ДТП произошло недалеко от автобусной остановки.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на трассе в Подмосковье сгорел автобус, который следовал из Волгограда в Москву.