Два грузовика столкнулись на шоссе в Мытищах

Один человек пострадал в результате столкновения двух фур на Дмитровском шоссе в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

Авария произошла накануне возле деревни Марфино. Столкновение совершили два большегруза, ехавшие в попутном направлении. Водитель одного из них оказался зажат в искореженной кабине.

Как рассказал начальник 315-й пожарно-спасательной части Игорь Терпугов, спасатели оперативно прибыли на место и отключили аккумулятор грузовика, после этого они деблокировали пострадавшего, зафиксировали его на жестких носилках и транспортировали в машину скорой помощи. Он уточнил, что остальным участникам аварии помощь медиков не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вытащили из улетевшей в кювет машины водителя с инвалидностью.