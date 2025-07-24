Две женщины погибли в результате атаки беспилотников в Сочи

Краснодарский край ночью атаковали украинские беспилотники. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, в Адлерском районе Сочи обломки сбитого дрона рухнули на улицу Авиационную. В момент падения там находились две женщины, которые погибли на месте от полученных ранений.

Кроме того, один из беспилотников повредил местную нефтебазу. В результате инцидента пострадали 11 человек, четверо из которых были доставлены в медицинские учреждения.

Среди госпитализированных — сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС), его в тяжелом состоянии транспортировали санитарным авиарейсом в краевую больницу. Остальным потерпевшим, как уточнил Кондратьев, помощь была оказана на месте.

«Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — отметил Кондратьев.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 39 украинских беспилотников.