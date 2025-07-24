Силы ПВО сбили 39 украинских дронов над территорией РФ за пять часов

В ночь с 23 на 24 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, воздушные цели были нейтрализованы в течение пяти часов — с 20:40 мск 23 июля до 01:40 24 июля.

Согласно данным Минобороны, основная часть дронов была перехвачена над акваториями Черного и Азовского морей — 21 беспилотник сбит над Черным морем, 11 — над Азовским морем. Еще семь беспилотников уничтожены над территорией Краснодарского края.

Российские силы ПВО вновь продемонстрировали готовность оперативно реагировать на угрозы с воздуха и позволили предотвратить потенциальные угрозы для критической инфраструктуры и населенных пунктов юга России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем.