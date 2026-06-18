Двое мужчин задержаны в Москве за групповое изнасилование беспомощной девушки

В Москве задержаны двое мужчин из Пермского края, которых обвиняют в групповом изнасиловании столичной жительницы, сообщает управление СК РФ по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в съемных апартаментах, расположенных на Нижегородской улице. Согласно материалам дела, мужчины, действуя совместно, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении молодой женщины, которая в тот момент не могла оказать сопротивления в силу своего состояния.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (групповое изнасилование) и статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обе статьи предусматривают серьезные сроки лишения свободы.

В настоящее время с фигурантами проведены все необходимые следственные действия, им официально предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что изветсный рэпер получил 20 лет тюрьмы за сексуализированное насилие.