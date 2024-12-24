Экс-глава МИД Австрии назвала страны, которые могут быть причастны к взрывам на «Северных потоках»

Основными подозреваемыми по делу в о взрывах на российских газовых магистралях «Северный поток» являются Великобритания, Норвегия, Польша и Украина. Об этом сообщила Карин Кнайсль, бывший глава Министерства иностранных дел Австрии. Ее точку зрения привел ТАСС.

Карин Кнайсль провела в Санкт-Петербурге, в Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского, презентацию своей книги «Реквием по Европе». Ей задали вопрос, какие страны могут быть причастны к взрывам на «Северных потоках». Она ответила, что подозреваемых довольно много.

«По крайней мере, три. Великобритания, Норвегия и Украина», — указала Кнайсль.

Затем она добавила, что сюда же можно добавить еще и Польшу. Возможно, какая-то еще страна причастна к данным терактам.

Ранее представитель компании Transliq AG, которая является администратором магистрали «Северный поток 2», назвал сумму, которую необходимо потратить на ремонт данного газопровода. Ожидаемые траты составят порядка 633 млн. евро, после чего по трубе можно будет поставлять природный газ.