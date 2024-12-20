По словам Роберта Бехлера, представителя компании Transliq AG, назначенной в качестве временного администратора Nord Stream 2 AG, верхний предел ожидаемых затрат на ремонт газопровода Nord Stream 2 составляет €633 млн, учитывая перспективы его использования в будущем, передает РИА Новости.

На судебном заседании в пятницу, посвященном реструктуризации долгов Nord Stream 2 AG, Бехлер отметил, что газопровод полностью готов к эксплуатации, и для возможных расходов на ремонт был созван резерв в размере €633 млн.

Эти расходы находятся на верхнем уровне оценок и основаны на вероятном использовании трубопровода, а не на его закрытии. Когда судья поинтересовался о том, насколько адекватна оценка TransliqFuture о будущем использовании трубы, представитель компании указал на предсказания повышенного спроса на энергетические ресурсы в Европе.

Он подчеркнул, что в Западной Европе ожидается высокая потребность в энергии, и, согласно отчету оценки, транспортировка через газопровод (Nord Stream 2 AG) обойдется недорого. Это предположение сделано с учетом стабилизации геополитической обстановки и сохранения спроса.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали Германию запустить восстановление «Северного потока».