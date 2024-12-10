Экс-главу банка БКФ Миримскую приговорили к 19 годам и штрафу в 400 млн руб.

Измайловский суд Москвы приговорил бывшую председательницу совета директоров банка БКФ Ольгу Миримскую к 19 годам заключения. Ее признали виновной в попытке подкупа судебных работников и во вручении взятки следователю на общую сумму 1,8 миллиона долларов, сообщил «Коммерсантъ».

Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Миримская также оштрафована на 400 миллионов рублей. Во время судебных прений прокурор попросил назначить ей 20 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей.

Юрий Носов, бывший следователь, получил 11 лет в колонии строгого режима за получение взятки. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 55 миллионов рублей. После освобождения из заключения ему запретят занимать должности в правоохранительных органах в течение десяти лет.

Ранее сообщалось, что бывшего главу крымской Феодосии осудили по делу о коррупции. Также по решению суда реальный срок получила его сожительница, участница мошеннических схем.