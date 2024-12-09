Экс-главу Феодосии и его сожительницу приговорили к колонии по делу о коррупции

Бывшего главу крымской Феодосии осудили по делу о коррупции. Также по решению суда реальный срок получила его сожительница, участница мошеннических схем. Об этом сообщает ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю. По уточненным данным ТАСС, речь про Андрея Лебедева, который занимал пост мэра с 2021-й по 2022 год.

Андрея Лебедева задержали в 2023 году по подозрению в превышение должностных полномочий на посту градоначальника. Позже установили, что во время своего управленства глава Феодосии давал подчиненным сотрудникам неправомерные указания. Например, готовить договоры купли-продажи на земли, которые принадлежали муниципалитету. Цена при этом была либо льготная, либо все постановление гласило о бесплатной передаче земель в собственность. Ущерб от этих махинаций составил более 72 млн рублей.

Также установили, что Лебедев «подбивал» одного из предпринимателей на взятку в 100 тыс. рублей, обещав прекратить проверки бизнеса. Позже он убедил жителя города передать в собственность его сожительнице дом. При этом женщина выдала себя за многодетную мать ради улучшенных жилищных условий.

Недавно состоялся суд над бывший чиновником и его сожительницей. Андрей Лебедев получил восемь лет колонии строгого режима за превышение должностных полномочий, групповое мошенничество и служебную коррупцию. Его сожительница получила четыре года в колонии общего режима. Однако по закону ее отправят в ИК только после того, как ее ребенок достигнет возраста 14 лет.

Ранее сообщалось, что коррупционеры за пять лет вернули в бюджет России 760 млрд рублей.