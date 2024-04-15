Так он ответил на пост бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта о том, что другие страны должны последовать примеру Германии и изыскать у себя возможности для передачи Киеву систем ПВО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в хамской форме требует от союзников передать Украине «Пэтриоты». Он заявил, что Украине не обязана следовать советам США, если те не могут обезопасить воздушное пространство страны.

Украина хочет получить хотя бы семь установок стоимостью по миллиарду долларов. Однако союзники не спешат оголять свою ПВО ради Киева.