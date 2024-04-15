Кулеба: Украина может игнорировать просьбы США, поскольку те не дают ей системы Patriot

Украина не обязана слушать просьбы США, так как Вашингтон не передает Киеву системы ПВО Patriot, заявил в эфире телемарафона Дмитрий Кулеба.

Таким образом глава МИД Украины отреагировал на просьбу главы Пентагона Ллойда Остина не наносить удары по российским НПЗ, чтобы не дестабилизировать ситуацию с ценами на нефтепродукты.

«Если партнеры говорят: «Мы вам даем семь батарей Патриотов завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого», — тогда есть предмет для разговора. А если нет, и еще просят чего-то не делать, тогда о чем с ними говорить?» — сказал Кулеба.

Также он допустил ситуацию, что небо над Украиной могут прикрывать размещенные в Польше системы ПВО.

Ранее глава украинской дипломатии заявил, что одним из принципов внешней политики Киева является выведение партнеров из зоны комфорта.