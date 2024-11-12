Эксперт по информбезопасности Вехов пояснил причины запрета съемок и выкладывания в соцсети атак дронов

В нашей стране могут запретить снимать выкладывать в сеть видео и фото атак БПЛА. Эксперт в сфере информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, зачем необходима подобная мера. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, нынешние системы разведки дают возможность по практически любым фотоснимкам, где довольно четко изображен какой-либо участок местности, определять его точное географическое местоположение. В связи с этим на данный момент все сводки, видеорепортажи и фотографии с мест ведения боевых действий на центральных каналах и в прочих законно работающих СМИ идут с тонировкой, по которой нельзя различить данные участки.

Эксперт подчеркнул, что выкладывать в соцсети подобные снимки нельзя, поскольку это отслеживается соответствующими специализированными военными разведывательными подразделениями нашего противника для нанесения ущерба РФ и ее гражданам.

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