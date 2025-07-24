Эксперт пояснил, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи
Генерал Липовой: атаковавшие Сочи украинские БПЛА набрали высоту у побережья
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Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал мнение, что украинские беспилотники, атаковавшие Краснодарский край, вошли в слепую зону радаров, сообщил NEWS.ru.
В районе российского курортного города Сочи в ночь на 24 июля произошла атака с применением беспилотных летательных аппаратов, последствиями которой стала гибель россиянок, пожар на нефтебазе, пробки на Крымском мосту и паника среди людей.
Генерал Липовой считает, что БПЛА целенаправленно вошли в слепую зону радаров. Для достижения цели дроны сначала передвигались на максимально низкой высоте. Беспилотники могли взлететь выше, уже находясь у побережья.
«Дроны могли идти на предельно малой высоте — ниже 30 метров, это мертвая зона для радаров. Они могли резко набрать высоту уже у побережья и начать пытаться атаковать цели в Адлере и Сочи», — сказал Липовой.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале проинформировал о двух погибших. Женщины получили ранения, когда находились на улице в Сочи. Глава региона поручил мэру курортного города оказать помощь родным погибших.
По информации губернатора, 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшего сотрудника ДПС доставят санавиацией в краевую больницу. В госпитализации нуждаются еще три человека. Остальным пациентам понадобился осмотр медиков. Они пройдут курс лечения амбулаторно.
Ранее сообщалось, что военкор Коц выложил видео атаки украинского БПЛА на Сочи.