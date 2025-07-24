Военкор Коц выложил видео атаки украинского БПЛА на Сочи

Российские военнослужащие уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который приближался к Сочи. Видеозапись этого события была опубликована в социальных сетях. Один из таких роликов был размещен на странице военного корреспондента издания «Комсомольская правда» Александра Коца.

Он сообщил, что в течение последних нескольких часов в Адлере не утихает сигнал тревоги, предупреждающий о ракетной опасности.

«ПВО продолжает отбивать атаку беспилотников на Сочи. В Адлере ревет сирена ракетной опасности», — написал Коц в своем Телеграм-канале.

Одновременно с атакой на Сочи власти соседнего Новороссийска предупредили горожан о потенциальной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось, что в среду вечером, 23 июля, в вечернее время, системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат в небе над Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.