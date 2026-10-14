Еще 21 БПЛА уничтожен в небе над Подмосковьем

Средства ПВО отразили атаку еще 21 беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С начала суток число сбитых на подлете к городу БПЛА достигло 96.

Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 21 беспилотника на подлете к Москве. На месте работают специалисты экстренных служб. Данные по повреждениям и пострадавшим уточняются.

На данный момент количество сбитых объектов с вечера 13 октября достигло 126 БПЛА ВСУ.

UPD 05:42 Еще 20 беспилотников сбили на подлете к Москве. Таким образом, количество сбитых дронов достигло 146.

Ранее силы ПВО сбили 105 летевших на Москву БПЛА.