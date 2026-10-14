Силы ПВО сбили 30 летевших на Москву БПЛА

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. После ликвидации беспилотников специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения их обломков, сообщил мэр Собянин в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, беспилотники были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны на подлете к российской столице. Благодаря работе ПВО летательные аппараты не достигли заявленных целей.

В настоящее время на местах возможного падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия и оценивают обстановку.

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