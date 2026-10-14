Силы ПВО сбили 30 летевших на Москву БПЛА

Мэр Собянин: средствами ПВО пресечена атака 30 беспилотников на подлете к Москве

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. После ликвидации беспилотников специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения их обломков, сообщил мэр Собянин в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, беспилотники были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны на подлете к российской столице. Благодаря работе ПВО летательные аппараты не достигли заявленных целей.

В настоящее время на местах возможного падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия и оценивают обстановку.

Ранее сообщалось, что ядерная война и ИИ могут привести к гибели человечества в 2100 году.

Читайте также

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 12 октября: раненая под Курском, 23 дрона над Москвой

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 12 октября: раненая под Курском, 23 дрона над Москвой

Стрельба в поезде Владикавказ — Адлер: погиб сотрудник ФСИН

Стрельба в поезде Владикавказ — Адлер: погиб сотрудник ФСИН

Похититель девочки в Смоленске не смог назвать следствию настоящий мотив

Похититель девочки в Смоленске не смог назвать следствию настоящий мотив

Настоящий Халк из тайги: голодный медведь рвет в клочья автомобили на Урале

Настоящий Халк из тайги: голодный медведь рвет в клочья автомобили на Урале

Китовую акулу длиной шесть метров обнаружили на пляже в Колумбии

Китовую акулу длиной шесть метров обнаружили на пляже в Колумбии

Взрыв и обрушение: на химпредприятии в Подмосковье произошло ЧП — людей массово эвакуировали

Взрыв и обрушение: на химпредприятии в Подмосковье произошло ЧП — людей массово эвакуировали

ВС РФ бьют по тылам: военный эксперт объяснил цели ударов по мостам Киева

ВС РФ бьют по тылам: военный эксперт объяснил цели ударов по мостам Киева

СМИ раскрыли происхождение версии о русском и украинце в экипаже Flydubai

СМИ раскрыли происхождение версии о русском и украинце в экипаже Flydubai

Россиянка избила гостя ложкой для обуви до потери сознания

Россиянка избила гостя ложкой для обуви до потери сознания

Пьяный москвич швырнул кошек с 20 этажа на парковку

Пьяный москвич швырнул кошек с 20 этажа на парковку

Российскую туристку и ее дочь избили на популярном курорте во Вьетнаме

Российскую туристку и ее дочь избили на популярном курорте во Вьетнаме

Собянин сообщил об уничтожении 105 БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 105 БПЛА на подлете к Москве

Добавьте mosregtoday.ru в избранное